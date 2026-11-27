Granada de mão, uma réplica de pistola e outros equipamentosFoto: Reprodução/PM
De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento preventivo pela localidade quando receberam uma denúncia anônima relatando que indivíduos estariam comercializando drogas naquela rua enquanto ostentavam armas de fogo e um artefato explosivo. Diante da gravidade do relato, a guarnição seguiu com cautela até o endereço indicado e montou um cerco tático para tentar flagrar o grupo.
Fuga dos suspeitos e materiais recolhidos no terreno
Ao notarem a chegada das equipes policiais na via, os suspeitos iniciaram uma fuga rápida por áreas de difícil acesso e conseguiram escapar do cerco sem serem alcançados. Durante a varredura minuciosa realizada pelos militares no terreno onde o grupo estava concentrado, os agentes localizaram e recolheram diversos materiais ilícitos e equipamentos que foram abandonados para trás na correria.
Entre os itens apreendidos pela Polícia Militar estão uma granada de mão, uma réplica de pistola, um rádio comunicador portátil da marca Baofeng — comumente utilizado para monitorar a movimentação policial — e dois aparelhos celulares, sendo um da marca Apple e outro da Samsung. Segundo o registro oficial da corporação, não houve confronto armado e nenhum suspeito ou agente de segurança ficou ferido durante toda a incursão.
Registro na delegacia e atuação de facção criminosa
Todo o material bélico e eletrônico recolhido na ação foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para a formalização do auto de apreensão e demais medidas legais cabíveis, incluindo o acionamento do esquadrão antibombas para o descarte seguro do explosivo. A ocorrência foi formalmente tipificada como tráfico de entorpecentes, e os levantamentos da inteligência policial apontam que a área onde ocorreu o flagrante sofre influência da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar e com a Polícia Civil para obter informações adicionais sobre o encaminhamento técnico da granada apreendida e eventuais diligências para identificar os donos dos celulares recolhidos na 126ª DP, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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