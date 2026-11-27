Lutador de Muay Thai Gustavo Ferro, de 31 anos, que morreu durante um combate na guerra da Ucrânia - Foto: Reprodução Redes Sociais

Lutador de Muay Thai Gustavo Ferro, de 31 anos, que morreu durante um combate na guerra da UcrâniaFoto: Reprodução Redes Sociais

Publicado 27/11/2026 14:07



O lutador de Muay Thai Gustavo Ferro, de 31 anos, que morava há duas décadas em Cabo Frio , morreu durante um combate na guerra da Ucrânia. A morte ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26) e foi comunicada à família diretamente pelo comandante da equipe em que o atleta atuava no país. Segundo o relato repassado aos parentes, ele e outros integrantes do grupo foram atingidos por uma granada lançada por um drone.



Natural do Rio de Janeiro, Gustavo vivia com os pais e a irmã no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. Ele havia embarcado para a Ucrânia em agosto de 2026, depois de tentar ingressar nas forças ucranianas por duas vezes ao longo de aproximadamente dois anos.



De acordo com a mãe, Josilene Rodrigues Ferro, o filho estava decidido a participar do conflito. Os pais tentaram convencê-lo a desistir da viagem, mas não conseguiram mudar sua decisão.



A família contou que Gustavo enxergava a ida à Ucrânia como uma forma de ajudar o país, que, na visão dele, enfrentava uma situação de injustiça.



“Ele sempre teve esse propósito, de estar ajudando o próximo. E essa ideia de ir para a Ucrânia foi para defender um país que ele achava que estava sofrendo uma injustiça grande”, relatou a mãe.



Josilene também destacou a personalidade do filho e a disposição que ele demonstrava para ajudar outras pessoas.



Família teme não conseguir recuperar o corpo



Além da confirmação da morte, os familiares receberam informações sobre as dificuldades para chegar ao local onde Gustavo teria sido atingido. Segundo o pai, o comandante informou que a área é de difícil acesso, devido à presença de drones na região dos confrontos.



Diante das condições relatadas, a família não acredita que seja possível resgatar o corpo e realizar o traslado para o Brasil.



Tricampeão brasileiro de Muay Thai



Antes de seguir para a Ucrânia, Gustavo construiu uma trajetória no esporte. Praticante de artes marciais desde os 16 anos, ele conquistou três títulos de campeão brasileiro de Muay Thai na categoria até 80 quilos.



O atleta também enfrentou um período difícil na carreira após sofrer uma grave lesão na coluna durante um treinamento. O problema o manteve afastado dos ringues por um ano e meio.



Em janeiro de 2024, depois da recuperação, Gustavo voltou a competir no Arraial Fight, evento realizado em Arraial do Cabo. Na ocasião, ele enfrentou Marcelo Galo, atleta do município vizinho, em uma disputa na categoria até 80 kg.



A morte de Gustavo foi comunicada à família nesta quinta-feira, encerrando uma trajetória esportiva construída ao longo de anos de dedicação às artes marciais. O atleta tinha 31 anos e vivia em Cabo Frio havia cerca de 20 anos.