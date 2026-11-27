Praia do Forte em Cabo Frio - Foto: Reproução Point do Forte

Praia do Forte em Cabo Frio Foto: Reproução Point do Forte

Publicado 27/11/2026 16:00 | Atualizado 27/11/2026 16:01



Após registrar um acumulado expressivo de 50,7 milímetros de chuva ao longo das últimas 24 horas, o município de Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, apresenta uma sexta-feira (27) marcada por condições meteorológicas mais estáveis. Apesar da trégua temporária nas precipitações, os boletins meteorológicos indicam o retorno da instabilidade atmosférica para toda a região durante o fim de semana, trazendo possibilidade de novas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.



Para este sábado (28), a previsão aponta que o céu deve permanecer predominantemente nublado, com possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas ao longo do dia e temperaturas amenas oscilando entre 23°C e 24°C. Já no domingo (29), a instabilidade ganha força sobre o litoral fluminense, com expectativa de pancadas de chuva moderadas a fortes e trovoadas concentradas principalmente nos períodos da tarde e da noite, enquanto os termômetros devem variar entre a mínima de 23°C e a máxima de 27°C.



Alerta amarelo do Inmet e riscos previstos para domingo

Diante da aproximação das áreas de instabilidade, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de alerta amarelo (perigo potencial) válido para o domingo (29). O órgão federal prevê volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados que podem atingir até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de rajadas de vento intensas variando de 40 a 60 km/h.



Segundo a avaliação técnica do instituto, o cenário climático oferece baixo risco para a ocorrência de alagamentos pontuais em vias urbanas, queda de galhos de árvores e eventuais interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. A recomendação das autoridades é que moradores e turistas acompanhem as atualizações dos boletins oficiais antes de programarem deslocamentos ao ar livre.



Mobilização da Prefeitura e suspensão de aulas na zona rural

Em nota oficial, a Prefeitura de Cabo Frio informou que equipes operacionais de diversas secretarias seguem mobilizadas nas ruas executando serviços preventivos de drenagem pluvial, desobstrução de redes de escoamento e limpeza urbana para minimizar impactos. O Gabinete de Atenção às Chuvas mantém o monitoramento contínuo das condições climáticas e dos pontos mais sensíveis da cidade.



Por medida de precaução devido às condições das estradas vicinais após o volume de água recente, as aulas seguem temporariamente suspensas apenas nas quatro unidades escolares da zona rural: Agrisa, Angelim, Araçá e Francisco Franco. Nas demais escolas da rede municipal de ensino, o calendário acadêmico transcorre normalmente.



Orientações de segurança e telefones de emergência

Durante a ocorrência de temporais e rajadas de vento, a orientação dos órgãos de proteção é que a população evite buscar abrigo sob árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de não permanecer próximo a placas metálicas de sinalização ou torres de transmissão. Em caso de emergências ou alagamentos, os moradores podem acionar gratuitamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou a Guarda Civil Municipal pelo número 153.



Posicionamento e o outro lado

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cabo Frio e com a Secretaria Municipal de Educação para confirmar a previsão de retomada das aulas nas quatro unidades da zona rural e o balanço de ocorrências atendidas pela Defesa Civil nas últimas 24 horas, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.