Bebê de apenas dois meses e 16 dias morre após atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio - Foto: Reprodução RC24h

Bebê de apenas dois meses e 16 dias morre após atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio Foto: Reprodução RC24h

Publicado 28/11/2026 12:54

A morte de uma bebê de apenas dois meses e 16 dias, após atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio , está sendo questionada pela mãe da criança, Joyce Santana. A família denuncia uma possível falha na assistência médica e cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte, ocorrida no dia 26 de outubro.



Segundo o relato de Joyce, a menina foi levada à unidade de saúde apresentando sintomas de diarreia e desidratação. Durante o atendimento, a criança teria recebido 400 ml de soro, além da prescrição de outros 100 ml, procedimento que, segundo a mãe, teria sido questionado por profissionais de enfermagem.



Ainda de acordo com Joyce, após o início de uma nova infusão de soro, a bebê começou a apresentar coloração arroxeada. Desesperada, ela relata que percorreu os corredores da unidade em busca de atendimento médico para socorrer a filha.



Às 00h37, recebeu a notícia de que a criança não havia resistido.



A mãe afirma que, inicialmente, foi informada pela médica sobre uma possível broncoaspiração de leite. No entanto, segundo Joyce, o laudo pericial apontou asfixia mecânica, edema pulmonar e ação físico-química. Ela suspeita que a quantidade de soro administrada tenha contribuído para a morte da filha e pede uma investigação rigorosa sobre o atendimento prestado.



PREFEITURA ABRE SINDICÂNCIA



Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou profundamente a morte da bebê e manifestou solidariedade aos familiares.



O município informou que a criança recebeu assistência médica na rede municipal e que foram realizados os procedimentos assistenciais indicados pela equipe responsável pelo atendimento.



A Prefeitura também esclareceu que, em razão do sigilo médico e da legislação de proteção de dados pessoais, não pode divulgar informações clínicas ou detalhes dos procedimentos realizados, exceto nas hipóteses previstas em lei.



Diante dos questionamentos apresentados pela família, a administração municipal informou que instaurou uma sindicância administrativa para apurar as circunstâncias do ocorrido, incluindo a análise do atendimento prestado e dos protocolos assistenciais adotados.



Ao final da nota, a Prefeitura reafirmou o compromisso com a transparência, a qualidade da assistência à saúde e a adoção das medidas cabíveis após a conclusão da apuração.



Enquanto aguarda respostas, Joyce busca esclarecimentos sobre o que aconteceu com a filha e cobra que as circunstâncias da morte sejam investigadas.



CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA



A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamenta profundamente o falecimento da bebê e manifesta sua solidariedade aos familiares neste momento de dor.



O Município esclarece que a paciente recebeu assistência médica na rede municipal de saúde, tendo sido realizados os procedimentos assistenciais indicados pela equipe responsável pelo atendimento.



Em observância ao dever de sigilo médico e à legislação de proteção de dados pessoais, o Município está legalmente impedido de divulgar informações clínicas e detalhes dos procedimentos realizados, ressalvadas as hipóteses legalmente autorizadas.



Diante dos fatos relatados pela família, o Município instaurou sindicância administrativa para apurar as circunstâncias do ocorrido, incluindo a análise dos atendimentos prestados e dos protocolos assistenciais adotados.



A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência, a qualidade da assistência à saúde e a rigorosa apuração dos fatos, assegurando a adoção de todas as medidas cabíveis a partir das conclusões do procedimento instaurado.