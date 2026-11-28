Apreensão de uma pistola calibre 9mm, munições, carregadores, drogas e dinheiro Foto: Reprodução PM
De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, os policiais militares receberam denúncias detalhadas apontando a atuação de um homem conhecido pelo apelido de “Baiano”. Segundo os relatos repassados às forças de segurança, ele seria um dos responsáveis pelo gerenciamento de pontos de venda de entorpecentes na localidade e suspeito de manter ligação direta com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), conforme classificação registrada no documento policial.
Suspeito não estava no imóvel durante as buscas
Ainda conforme o registro policial, o homem denunciado também é investigado por possível envolvimento e participação em confrontos armados recentes travados contra grupos criminosos rivais na região. No entanto, no momento em que as guarnições cercaram o endereço indicado, o suspeito não se encontrava no interior da residência e não foi localizado durante o patrulhamento.
As buscas no endereço ocorreram na presença da esposa do investigado, que acompanhou a vistoria realizada pelos policiais militares. Dentro da casa, os agentes encontraram e apreenderam uma pistola calibre 9mm, 46 munições intactas do mesmo calibre, três carregadores e três cadernos contendo anotações contábeis relacionadas à movimentação do tráfico de drogas.
Drogas escondidas em obra vizinha e registro na 126ª DP
Dando continuidade às diligências no perímetro, os policiais estenderam a varredura até uma obra localizada ao lado do imóvel fiscalizado. No canteiro de construção, a equipe encontrou uma mochila abandonada que armazenava 600 cápsulas de cocaína e 240 tabletes de maconha prontos para comercialização. Além do armamento e dos entorpecentes, a operação contabilizou a apreensão de R$ 1.720 em espécie e três aparelhos celulares.
Todo o material apreendido, juntamente com os dados levantados na ocorrência e o relato das testemunhas, foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde o flagrante foi apresentado à autoridade policial de plantão. A mulher que estava na residência prestou depoimento na unidade policial e foi liberada em seguida, enquanto o caso foi formalmente registrado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com a assessoria de imprensa da Polícia Militar para obter informações adicionais sobre o andamento das investigações na 126ª DP e eventuais novas diligências para localizar o homem identificado apenas pelo apelido de “Baiano”, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações das autoridades e de eventuais representantes legais dos citados.
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