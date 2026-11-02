Vários trechos de Cambuci foram tomados pela água em consequência do transbordamento do Córrego Dantas - Foto Reprodução/Redes Sociais

Vários trechos de Cambuci foram tomados pela água em consequência do transbordamento do Córrego Dantas Foto Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/11/2026 16:05

O final de semana foi marcado por um forte temporal no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. A elevação do nível do Córrego Dantas, em Cambuci, inundou a área do Parque Aquático Municipal , gerando preocupação entre moradores sobre a possibilidade de novas enxurradas e transbordamentos.

Tudo começou na sexta-feira (30), quando as fortes chuvas elevaram drasticamente o nível da cachoeira localizada no parque - considerado o principal cartão-postal da cidade. A mudança repentina das condições do local provocou alagamentos na área turística e chamou a atenção de quem acompanhava o cenário.

Imagens repercutidas nas redes sociais registraram a intensidade da água. Apesar do forte impacto visual e da rapidez com que o nível subiu, a Defesa Civil informou que não há registro de danos estruturais no parque ou de prejuízos materiais na área da cachoeira.

A preocupação da população se deve ao fato de a região ser cortada por diversos córregos e rios que recebem grandes volumes de precipitação em pouco tempo. Em áreas de grande visitação, como o Parque Aquático, as cheias repentinas podem surpreender frequentadores que não acompanham a evolução do tempo ou desconhecem o comportamento dos cursos d'água.

Infraestrutura afetada

Cambuci já vinha enfrentando problemas causados pelas chuvas nas semanas anteriores. Temporais ocorridos no dia 19 de outubro deixaram marcas na infraestrutura urbana e rural , especialmente nas localidades de Frecheiras e Monte Verde. Em Frecheiras, a força das enxurradas causou erosão em trechos das estradas de acesso. Já em Monte Verde, ruas viraram lamaçais, dificultando a circulação de veículos, o transporte coletivo e o escoamento de mercadorias.

O comportamento do Córrego Dantas, onde o aumento de vazão é muito rápido, mantém a Defesa Civil em alerta permanente. O município vizinho de Santo Antônio de Pádua também registrou transtornos entre sexta-feira e domingo, com alagamentos de ruas e transbordamento de bueiros.

Nesta segunda-feira (2), a região amanheceu sob chuva, com previsões iniciais do Inmet indicando volumes entre 20 e 30 milímetros por hora e rajadas de vento de até 60 km/h. Embora o tempo tenha dado uma trégua ao longo do dia, o risco de novos alagamentos, queda de galhos e interrupções pontuais no fornecimento de energia não está descartado caso novos temporais se formem no início desta semana.