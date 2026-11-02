Vários trechos de Cambuci foram tomados pela água em consequência do transbordamento do Córrego Dantas Foto Reprodução/Redes Sociais
Temporal provoca cheia na Cachoeira de Cambuci e gera inundações
Forte chuva no Noroeste Fluminense elevou o nível do Córrego Dantas, alagou o Parque Aquático Municipal e deixou a Defesa Civil em alerta
O final de semana foi marcado por um forte temporal no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. A elevação do nível do Córrego Dantas, em Cambuci, inundou a área do Parque Aquático Municipal, gerando preocupação entre moradores sobre a possibilidade de novas enxurradas e transbordamentos.
Tudo começou na sexta-feira (30), quando as fortes chuvas elevaram drasticamente o nível da cachoeira localizada no parque - considerado o principal cartão-postal da cidade. A mudança repentina das condições do local provocou alagamentos na área turística e chamou a atenção de quem acompanhava o cenário.
Imagens repercutidas nas redes sociais registraram a intensidade da água. Apesar do forte impacto visual e da rapidez com que o nível subiu, a Defesa Civil informou que não há registro de danos estruturais no parque ou de prejuízos materiais na área da cachoeira.
A preocupação da população se deve ao fato de a região ser cortada por diversos córregos e rios que recebem grandes volumes de precipitação em pouco tempo. Em áreas de grande visitação, como o Parque Aquático, as cheias repentinas podem surpreender frequentadores que não acompanham a evolução do tempo ou desconhecem o comportamento dos cursos d'água.
Infraestrutura afetada
Cambuci já vinha enfrentando problemas causados pelas chuvas nas semanas anteriores. Temporais ocorridos no dia 19 de outubro deixaram marcas na infraestrutura urbana e rural, especialmente nas localidades de Frecheiras e Monte Verde. Em Frecheiras, a força das enxurradas causou erosão em trechos das estradas de acesso. Já em Monte Verde, ruas viraram lamaçais, dificultando a circulação de veículos, o transporte coletivo e o escoamento de mercadorias.
O comportamento do Córrego Dantas, onde o aumento de vazão é muito rápido, mantém a Defesa Civil em alerta permanente. O município vizinho de Santo Antônio de Pádua também registrou transtornos entre sexta-feira e domingo, com alagamentos de ruas e transbordamento de bueiros.
Nesta segunda-feira (2), a região amanheceu sob chuva, com previsões iniciais do Inmet indicando volumes entre 20 e 30 milímetros por hora e rajadas de vento de até 60 km/h. Embora o tempo tenha dado uma trégua ao longo do dia, o risco de novos alagamentos, queda de galhos e interrupções pontuais no fornecimento de energia não está descartado caso novos temporais se formem no início desta semana.
CLIMATOLOGIA
Temporal provoca cheia na Cachoeira de Cambuci e gera inundações
Forte chuva no Noroeste Fluminense elevou o nível do Córrego Dantas, alagou o Parque Aquático Municipal e deixou a Defesa Civil em alerta
CHUVAS
Temporais inundam distritos e colocam Cambuci em estado de alerta geral
Erosão em Frecheiras, lamaçal em Monte Verde e situação do Córrego Dantas ameaçam moradores, que são orientados pela Defesa Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.