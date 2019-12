Campos — O investimento no desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino em Campos continua a render frutos. Kassiany Alves, Allex Lima e Izabele Franco, do 9º ano da Escola Municipal José do Patrocínio, ficaram em primeiro lugar na categoria Ciências no Ensino Fundamental 2 (8º e 9º ano) na XIII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI). O evento se realizou nos últimos dias 6 e 7 no Cefet Maracanã.

Outra escola municipal de Campos também foi premiada: a Dr. Luiz Sobral, que conquistou o terceiro lugar na mesma categoria com um projeto sobre robótica na junk arte.

“Os alunos estão em êxtase. Estamos todos muito felizes com esse resultado”, vibrou Carla Sales, coordenadora de Ciências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, que esteve presente na feira.

A FECTI reúne experimentos de mais de 50 municípios e é considerada a principal promotora do saber científico da Educação Básica do estado do Rio. O projeto vencedor faz parte do Programa Municipal de Incentivo à Ciência: O Viva Ciência na Escola, que oferece uma bolsa de R$ 120,00 mensais aos três alunos, além de uma taxa única de bancada de mil reais destinada ao professor orientador na manutenção e melhoria das atividades necessárias ao desenvolvimento do conhecimento científico.

O trabalho de Kassiany, Allex e Izabele consiste em coleta semanal de amostras de água nas casas dos alunos para ser analisadas no laboratório da escola. Em três meses, mais de 40 casas foram vistoriadas. A professora do Laboratório de Ciências da José do Patrocínio, Erlise Sanches, foi a orientadora.

“Foi a primeira vez que nós participamos da feira estadual e vencemos! É uma experiência incrível que a gente vai levar para a vida”, comemorou Kassiany. “Conhecer vários projetos interessantes, poder mostrar o nosso trabalho e ter esse reconhecimento é maravilhoso”.

Ao todo, cinco escolas da rede municipal tiveram seus projetos selecionados para serem expostos na FECTI. Também participaram: E.M. Lions I, E.M. Santa Maria e Cemei Francisco Portela (Tocos). As pesquisas abordaram diversos temas: purificação de água; recuperação de prata e acetato das chapas radiográficas e ovos do aedes aegypti no espaço.