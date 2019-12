A arte e a criatividade como ferramenta para o desenvolvimento geral dos alunos da rede pública

Campos — Atrair e manter o interesse dos estudantes na busca pelo conhecimento não é tarefa fácil. A criatividade, portanto, é ferramenta fundamental. Os professores Luiz Carlos Soares e Cristiane Marques, da Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, investem nessa missão. Eles queriam estimular seus alunos a participar da Feira Municipal de Ciência e Tecnologia (Femucti), mas encontraram pouca receptividade. Pensaram, então, em soluções sustentáveis que envolvessem arte, ciência e robótica.

Foi através da Junk Art, vertente artística que trabalha com material alternativo, a partir de movimentos robóticos e noções de eletrônica, que tudo começou.

“A princípio, alguns alunos não se interessaram muito. Perguntavam se valeria nota”, relembra Cristiane, professora de ciências. “O Abner, o Kaiki e o Cristian foram os que acreditaram. Sempre soube do potencial deles”, diz, em referência aos três jovens que obtiveram o terceiro lugar na Feira Estadual de Ciência e Tecnologia (FECTI), no início do mês, com o projeto, “Leonardo Sobral – um sopro robótico na Junk Art”.

A ideia era utilizar a vasta obra de múltiplas vertentes do italiano Leonardo da Vinci. Coube a Kaiki recorrer à mãe, habilidosa no crochê, para conseguir o manequim que daria vida ao projeto, que se utilizou de ventiladores, caixotes e pilhas, entre outros objetos.

“Todo o trabalho foi desenvolvido por dois laboratórios: Ciências e Animação Cultural. No primeiro foi trabalhada toda a questão científica do projeto, enquanto na segundo, onde reunimos arte e robótica, realizamos uma imersão em obras de Leonardo da Vinci e Vik Muniz para oferecer uma contextualização na Junk Art”, explica Luiz Carlos.

Pinturas, reutilizando materiais que seriam descartados, como sacos de chão e telas, também ganharam uma nova concepção artística, através de releituras do quadro da Mona Lisa e o desenho do Homem Vitruviano.

“Não acreditava que, ao participar de uma feira em Campos, poderíamos ganhar uma oportunidade de nos apresentarmos numa feira no Rio”, diz Cristian, que destaca também os efeitos do programa no seu desenvolvimento pessoal e emocional. “Tinha vergonha de falar. Sinto que me desenvolvi muito em casa, na escola. Hoje consigo me expressar melhor”.

A coordenadora de Ciências da Secretaria de Educação de Campos, Carla Salles, reforça a percepção de Cristian.

“O envolvimento com a pesquisa e com o processo investigativo, ainda na educação básica, possibilita ganhos individuais e coletivos na vida social, escolar e econômica de cada aluno”, destacou Carla Salles.