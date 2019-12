Campos — A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou nesta segunda, no Diário Oficial do município, a lista com os nomes dos 27 médicos aprovados no concurso realizado para contratação de clínicos gerais para atuação nas Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) de Campos. Eles estão convocados a comparecer na sede da FMS, no setor de Recursos Humanos, do Hospital Ferreira Machado, na quarta.

Na ocasião, os médicos assinarão contrato, válido por um período de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período. O concurso também compôs cadastro de reserva, para possível e futura convocação.

As vagas são para plantões de 24 horas semanais, e incluem benefícios, como 13º salário e férias.

A lista com os nomes dos candidatos aprovados, com os respectivos horários de comparecimento à FMS, deve ser visualizada neste link