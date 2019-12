Campos — Os servidores municipais contratados por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) vão receber nesta terça o pagamento de um mês integral.

Os trabalhadores da saúde vão ter os valores depositados hoje. O restante vai ver o salário na conta até quinta.

“Mesmo vivendo esse novo momento financeiro da prefeitura, com muito trabalho anunciamos hoje o pagamento”, justificou o prefeito Rafael Diniz.

A queda gradativa dos repasses dos royalties do petróleo nos últimos anos lançou Campos numa espiral descendente de contenção de gastos e atrasos nos pagamentos do funcionalismo. Na tentativa de reorganizar a situação fiscal do município, Diniz enviou recentemente diversos projetos de lei à Câmara, que atacam o problema por diversas frentes.