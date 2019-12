Campos — Em mais um sinal da retomada lenta, mas gradual da economia local, a rede atacadista Assaí inaugurou sua loja em Campos na manhã desta terça. Instalada na rotatória do Trevo do Índio, na chegada à cidade, a unidade já gera 300 empregos diretos, e outros 300 indiretos. O prefeito Rafael Diniz visitou a estrutura na véspera, e a vice-prefeita Conceição SantAnna o representou na cerimônia de inauguração.

“É papel da prefeitura também, pelo desenvolvimento da cidade, influenciar na geração de empregos, abrindo espaço para a chegada de grandes empresas”, destacou Diniz.

“É muito gratificante receber mais este grande investimento de um grupo que cresce em todo o país, gerando prosperidade e desenvolvimento, criando centenas de novos empregos”, discursou Conceição.

Os campistas lotam a loja da Rede Assaí, inaugurada em Campos nesta terça - Divulgação prefeitura de Campos

Esta é a 17ª loja aberta pela rede Assaí apenas este ano. No estado do Rio, se trata da 19ª unidade. Já no primeiro dia de funcionamento, os campistas lotaram a enorme estrutura.

“Para o Assaí é extremamente importante a abertura de uma unidade na maior cidade do interior do Estado. É um acontecimento que precede um período de expansão da rede”, destacou Belmiro Gomes, presidente da empresa atacadista. “Apostamos no crescimento da cidade. Desde o início tivemos total apoio da municipalidade, com a equipe de infraestrutura nos atendendo sempre que solicitada”.

O Assaí vai funcionar em Campos de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 18h. O endereço oficial é Avenida Dr. Nilo Peçanha, 479.