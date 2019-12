Campos — Nesta quarta o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) vai começar mais uma etapa do novo sistema integrado de transportes iniciado este ano. O Rio Card vai passar a fazer parte da integração tarifária nos setores C e D: os usuários das localidades de Três Vendas, Sapucaia, Travessão, Santo Eduardo e de toda a região norte do município passam a pagar apenas R$ 2,75 utilizando o cartão.

Com mais essa integração, todos os moradores dos distritos campistas que precisam chegar ao centro urbano campista poderão usufruir da tarifa única, utilizando primeiro as linhas do sistema alimentador (vans e micro-ônibus) e concluindo com uma das linhas de ônibus tradicionais disponíveis nos terminais, num intervalo de até duas horas.

“É necessário passar o cartão tanto no embarque quanto no desembarque, ou seja, fazer o check in e o check out, isso permite a leitura do percurso, saber a quilometragem percorrida por aquela linha específica”, alerta Felipe Quintanilha, presidente do IMTT, que explica que o dado é importante para garantir o repasse do subsídio da prefeitura para as empresas sem fraudes.

A bilhetagem eletrônica está em vigor há cerca de dois meses nos terminais A e B com a empresa Anda Campos. A Rio Card Mais passa a oferecer o serviço nos setores C e D. Ao todo, seis terminais fazem a interligação entre os distritos e a área urbana, sem a necessidade do pagamento de uma nova passagem.

“O objetivo maior é garantir o transporte e o benefício do cidadão, de modo que vans, micro-ônibus e ônibus atuem de forma integrada e harmoniosa”, ressalta Quintanilha.

“Já percebo muitas vans circulando de Travessão para o terminal. Com o cartão, a gente vai poder se beneficiar com uma passagem só”, elogia Andréa Silvia, moradora do distrito campista que faz o translado para o centro todos os dias de semana.