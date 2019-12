Campos — Pelo segundo ano consecutivo, a prefeitura de Campos vai formar uma parceria com o Sesc-RJ para realizar a programação especial de verão da Praia do Farol de São Thomé: o Sesc Verão Alô Farol. O prefeito Rafael Diniz esteve no Rio na semana passada para o lançamento oficial do festival, que terá uma série de eventos e atividades.

Atrações nacionais, artistas da casa, disputas esportivas, entre outras, farão parte das opções preparadas para quem for curtir calor do Farol. As festividades vão começar já na semana que vem, no dia 27, com show a ser divulgado. A programação segue no réveillon com valorização dos artistas locais e contará com os grupos Promessa do Samba, Os Mulekes, Copo Cheio, Os Feras do Pagode e Vou Pro Sereno.

Mas haverá espaço para nomes de repercussão nacional. Em janeiro e fevereiro, os palcos do litoral campista vão ostentar Toni Garrido, Fundo de Quintal, Nando Reis, Leoni, Xande de Pilares, Paralamas do Sucesso, Péricles, Titãs, Mumuzinho, Jota Quest, para citar alguns.

O prefeito Rafael Diniz esteve no Rio para firmar parceria com o Sesc para mais uma edição da programação especial de verão da Praia do Farol de São Thomé - Divulgação prefeitura de Campos

“Essa grande parceria permite trazer destaques tanto da música quanto do esporte. Artistas que vão se apresentar de forma gratuita para a população”, comemorou Diniz. “Será um verão para a família, com segurança, gerando emprego, renda e movimentando o comércio local”.

A aliança com o Sesc permite que todo o festival tenha um custo bem menor para os cofres públicos. Nesta temporada, os shows serão às sextas e sábados. Os artistas da região serão prestigiados com apresentações nos nobres palcos da Arena Show Farol (na área da Marinha) e Lagamar.

“Nossa boa relação com o Sesc permitiu o crescimento do evento. Desta vez, teremos o dobro de atrações nacionais do que no verão passado. Esperamos um público também maior”, previu o superintendente de Entretenimento e Lazer Hélio Nahim.

Idealizador do projeto e gerente da superintendência, Fernando Alves relembrou o sucesso da edição 2019 do Sesc Verão Farol, e antecipa um sucesso ainda mais contundente. “Os indicadores de pesquisa foram sensacionais e a expectativa é que em 2020 isso seja ainda maior. A gente está levando a mesma qualidade de programação, a mesma qualidade de esporte, de shows, a mesma qualidade de ações de assistência, de educação, de sustentabilidade”, pontuou Alves.

Esportes — A programação esportiva da praia campista contará com disputas de futevôlei com a presença de gente como Anderson Águia e Djalminha, além dos atletas do frescobol como Vinicius Lira e Junior Negão. A praça São Gonçalo, no distrito de Goitacazes, próximo ao Farol, também contará com Festival de Skate e a presença de Sandro Dias, o Mineirinho.

No Farol, competição de beach soccer sub 13 e sub 15. O paraesporte também marcará presença. O técnico de vôlei multicampeão Bernardinho é outra atração garantida. Ainda representando o vôlei, Jaqueline Silva e, no Beach Tennis, Guilherme Prata.