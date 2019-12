Campos — O carnaval de Campos já começou. Ou quase. A Superintendência de Igualdade Racial (Supir) recebe a partir desta quarta as inscrições para os blocos de rua que desejam desfilar pela cidade. A Comissão de Carnaval vai analisar cada pedido. Os blocos inscritos no Circuito dos Blocos de Rua vão poder participar da programação especial de carnaval da Praia do Farol.

O cadastro deve ser feito na sede da Supir (rua comendador Francisco Sanguedo, 129, Centro), de segunda a sexta, das 9h às 17h. O prazo limite é o dia 7 de janeiro.

“A exigência da inscrição segue as normas de outros eventos da cidade. Os organizadores precisam providenciar banheiros químicos, limpeza do local e respeitar os horários e espaços indicados”, destaca o superintendente Fabiano Gomes. “Queremos ajudar as pessoas a colocar os blocos na rua de maneira organizada e responsável”.

De acordo com o coordenador do Circuito e diretor de Eventos da Supir, Ricardo Silva, é importante que todos os interessados corram com a documentação.

“Temos novidades nesse carnaval. Desde que foi criado na gestão do prefeito Rafael Diniz, o circuito de blocos cresceu muito. Em 2017, tínhamos 12 blocos; hoje passamos dos 35”, conta Silva.

Para mais informações, a Supir disponibiliza o telefone (22) 98825-8508.