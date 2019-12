Campos — O Conselho Municipal de Cultura (ComCultura) deu posse na noite de terça à sua nova diretoria, que comandará a entidade no próximo ano. Pela primeira vez, presidente e vice são membros da sociedade civil. Marcelo Sampaio é novo presidente, ao lado de Ronaldo Júnior como vice. Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e atual presidente do ComCultura, Cristina Lima participou do cerimônia.

“Agradeço à presidente Cristina Lima, que apoiou incondicionalmente essa eleição histórica. Afirmo que teremos uma gestão marcada pela defesa dos interesses da sociedade civil”, discursou Sampaio. “Jamais deixaremos de combater misoginia, homofobia, racismo e tortura, que não são questões de opinião, mas sim de princípios éticos. Será um ano de muito trabalho, com compromissos como a conclusão do primeiro Plano Municipal de Cultura e organização da 7° Conferência Municipal de Cultura”.

A nova cúpula da Conselho foi eleita por votação entre representantes da sociedade civil ligada à área, do poder público e do legislativo municipais, setores que também têm lugares garantidos no comitê: 11 cadeiras para a administração pública, uma para os legisladores, e mais 12 para os cidadãos comuns.

O novo regimento interno prevê a partir de agora mandatos de um ano, com alternância na presidência entre poder público e sociedade civil.

“É uma evolução em termos de política pública, tão esperada pela classe artística”, comentou Cristina. “Temos orgulho por participar desse momento marcante para a cultura de Campos”.

Além da direção, o Conselho também conta a participação de agentes de outras instituições como o Teatro Trianon, Museu Histórico, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, e da Procuradoria Geral do Município, entre outros.