Secretaria de Infraestrutura intensifica limpeza e desobstrução de canais e valas urbanos

Campos — Um dos problemas recorrentes do período de chuvas em Campos é o entupimento dos diversos canais que brotam do Rio Paraíba do Sul e cortam muitos bairros da cidade. Nesta época do ano sempre é necessária a intervenção da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SMIMU) para a limpeza desses córregos. Nesta quinta, as máquinas começaram os trabalhos de desobstrução em parte do trecho do Canal Campos/Macaé, na altura da confluência com o Canal de Tócos, pouco depois do condomínio São Gregório (Chatuba do Parque Aurora).

“Estamos utilizando uma escavadeira hidráulica para a retirada de vegetação aquática e sedimentos para facilitar o escoamento”, explica Thiago Cordeiro, diretor de obras da SMIMU. “Mas o trabalho vai ser intensificado para valer no início de janeiro, após esse período de festas de fim de ano”.

A operação faz parte do planejamento municipal limpeza e liberação de valas e canais de drenagem urbanos. Recentemente, foi concluída a desobstrução do canal que corta grande extensão de Guarus, entre os bairros Custodópolis, Santa Clara, Rio Branco e Parque Prazeres, permitindo o escoamento das águas da chuva dessas áreas para o Canal do Vigário, que deságua na Lagoa do Campelo.