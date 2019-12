Tradicional Auto de Natal será apresentado no Calçadão do Centro no sábado

Campos — Ponto máximo da programação especial de Natal de Campos, o tradicional Auto de Natal será apresentado neste sábado, 21, no Calçadão do Centro, às 16h. O espetáculo é montado há 14 anos pelo Grupo Sacro de Teatro Itinerante.

Com aproximadamente 40 minutos de duração, a peça conta com trilha sonora temática. O elenco apresenta 15 atores. Miryan Carneiro interpreta Maria, Waltes Escovão é José; e Genilce Machado vive Isabel.

“Fui criado no Teatro Sacro, são 35 anos de trajetória”, destaca Pedro Carneiro, coordenador do Teatro Itinerante e diretor do auto. “Há 14 anos, criamos esse grupo e começamos nosso trabalho de evangelização levando uma caixinha de som, de bicicleta, de forma simples. Hoje nos apresentamos no grande palco do Calçadão, mas sempre fomos às igrejas, às localidades mais afastadas, em todo lugar”.

A programação “Viva o Natal” se encerra na segunda, 23, com a Banda de Fanfarra, no Palco Calçadão, às 16h. Durante o mês, foram várias atrações como a Cantata de Natal da Fundação Municipal da Infância e Juventude, teatro e coral da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Ativo e a Banda de Fanfarra do Ciep Municipalizado Professora Carmem Silva Carneiro.