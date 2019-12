Estudantes campistas selecionados pela Nasa para enviar mensagens ao espaço

Campos — Ser astronauta é o sonho de muitas crianças. Raiane Pereira e Enoque Gama, estudantes da rede municipal de Campos, não vão exatamente ser lançados ao espaço, mas um pouco deles ficará entre as estrelas. Uma iniciativa da Nasa, apoiada pela coordenação de Ciências, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Smece), e do Clube de Astronomia Louis Cruls, selecionou os dois adolescentes campistas para enviar mensagens ao espaço. A previsão é que os textos façam parte da Missão Eos, que partirá da Califórnia no primeiro trimestre do próximo ano.

Raiane, 12 anos, do 6º ano do Centro Municipal de Educação Integral (Cemei) de Tocos, redigiu um alerta aos povos que possivelmente habitem algum lugar distante do universo. Preocupada com a crise ambiental da Terra, Raiane escreveu uma carta em que relata a situação preocupante dos rios, mares e florestas, contextualizando com os recentes crimes ambientais registrados no Brasil.

"Fiquei muito surpresa quando recebi a notícia. Estou muito feliz de ter vencido o concurso", comemora Raiane.

Enoque Gama, do 8º ano da rede pública de Campos, posa ao lado da professora de Ciências Dayana Caldas - Divulgação prefeitura de Campos

Enoque, 15 anos do 8ª ano da Escola Municipal Amaro Prata Tavares, foi sucinto e objetivo. Sua frase “Apenas busquem conhecimento” foi uma das escolhidas entre vários estudantes do 5º ao 9º, entre 10 e 16 anos, de escolas públicas de todo o mundo.

"A sensação é ótima. Uma frase minha, com meu nome, estará no espaço", diz Enoque.

“É indescritível. Ele é um excelente aluno. Participa comigo na área de astronomia há dois anos, entre outros projetos. Minha felicidade é enorme em ver tanto empenho, dedicação e essa premiação como consequência”, vibrou Dayana Caldas, professora de Ciências de Enoque.

O projeto “Minha Mensagem para o Espaço”, realizado pela AstroGrams para a Nasa, foi lançado no mês passado e partiu da inspiração do astronauta Charlie Duke, que homenageou a família durante sua caminhada pela Lua em 1972. O objetivo é estimular o interesse das crianças e dos adolescentes pela astronomia, em particular, e pelas ciências, em geral.

Raiane Pereira e sua professora de Ciências, Claudete Soares, leem a carta escrita por Raiane selecionada para ser enviada ao espaço - Divulgação prefeitura de Campos

Claudete Soares, professora de Ciências do Cemei de Tocos, mobilizou Raiane e mais 10 estudantes para escreverem e desenharem seus relatos. “É um grupo de alunos muito interessado. Eles já participaram de outros projetos do Clube de Astronomia. Primeiro, fizemos uma pesquisa. Depois, cada um fez do seu jeitinho, e enviei todos”, contou Claudete.