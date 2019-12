PreviCampos deposita o 13º e o salário de dezembro para aposentados e pensionistas

Campos — Os aposentados e pensionistas do funcionalismo público de Campos vão receber nesta sexta o 13º e a antecipação do salário de dezembro, num total de R$ 29 milhões de recursos do próprio fundo previdenciário dos servidores, o PreviCampos.

O presidente do PreviCampos, André Oliveira, exaltou o trabalho de ajuste das contas do fundo, que foi encontrado com déficit milionário quando a atual gestão municipal assumiu a prefeitura, de acordo com o dirigente.

"Com responsabilidade, parcelamos o débito que a prefeitura tinha com o PreviCampos e continuamos regularizando a situação”, destacou Oliveira.

No mês passado, o fundo de aposentadoria dos servidores campistas recebeu R$ 29,5 milhões do Governo Federal, referentes à compensação previdenciária de servidores aposentados pelo PreviCampos, mas que tinham tempo de contribuição pelo INSS e, depois, tornaram-se estatutários. Esse dinheiro só pode ser utilizado para pagamento dos segurados.

A obtenção, em setembro, do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que não era expedido para o município desde maio de 2015, em função de irregularidades no próprio PreviCampos, foi o que permitiu o repasse dessa quantia.

Apenas este mês, a prefeitura pagou R$ 107 milhões aos servidores municipais ativos (referente ao mês de novembro) e inativos.