Unidades básicas vão receber dez novas ambulâncias tipo A

Campos — As unidades básicas de saúde (UBS) de Campos vão ganhar um reforço e tanto para cumprir seu papel de ser a porta de entrada para a rede de atendimento médico da cidade. O município recebeu esta semana 10 novas ambulâncias do tipo A, compradas com recursos dos cofres campistas. Os veículos custaram um total de R$ 768 mil.

“As ambulâncias, de aquisição própria, serão entregues às unidades de acordo com a demanda de cada uma. É mais um grande passo para o processo de qualificar ainda mais a a Saúde do nosso município”, comemorou o prefeito Rafael Diniz.

O secretário de Saúde, Abdu Neme, explicou que um levantamento da prefeitura sobre o fluxo de pacientes de cada unidade vai balizar a distribuição das viaturas. “A UBS é a porta de entrada do sistema público. Por isso é importante reforçar a estrutura para atender a população”, frisou o médico.

As 10 novas ambulâncias se somam àquelas que a prefeitura adquiriu ao longo de todo o ano, na busca de melhorar a qualidade da saúde pública de Campos. Em agosto, a Secretaria de Saúde recebeu três ambulâncias como essas. Também foi entregue um furgão 0 KM para o Departamento de Assistência da Farmácia (DAF) para entrega de medicamentos para as UBS. Os programas Saúde do Trabalhador e Saúde na Escola também receberam veículos novos. Quatro UTIs móveis foram entregues ao Hospital Geral de Guarus e para as unidades pré-hospitalares de Santo Eduardo, Ururaí e Farol de São Thomé.