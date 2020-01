Prefeitura anuncia aporte de R$ 4 milhões em emendas parlamentares

Campos — No cenário de aperto de cintos imposto pela redução da arrecadação municipal, uma importante forma amenizar seus impactos são as emendas parlamentares, via que o prefeito Rafael Diniz tem percorrido em parceria com os representantes campistas nas câmaras estadual e federal. Nesta segunda, Diniz recebeu os deputados federal Christino Áureo e o estadual João Peixoto, que anunciaram a liberação de quase R$ 4 milhões para investimento em diversas áreas, especialmente na Saúde e na Agricultura.

Participaram ainda da reunião, no auditório da Prefeitura, o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz; a presidente da Emater-Rio, Estela Romanos; e o vereador Álvaro César, além de representantes de diferentes órgãos ligados à agricultura.

“Desde o início de seu mandato, no ano passado, Áureo tem sido um grande aliado do nosso município, sendo responsável por mais de R$ 24 milhões em emendas”, discursou o prefeito.

Dos recursos federais, quase R$ 3 milhões vão para a Saúde, e R$ 500 mil para a Agricultura, que também será destino dos R$ 500 mil de verba estadual, para aplicação do no programa Feira da Roça.

Com novo fôlego, Campos vai comprar mais três tratores, implementos e investir na capacitação de pequenos agricultores, que terão cursos a partir de parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RJ).

“Esse é um trabalho muito importante que ganhará reforço com esses recursos, ampliando a capacidade técnica do nosso agricultor familiar. Vamos produzir com mais conhecimento e tecnologia”, avalia o secretário municipal de Agricultura, Robson Vieira.

Representante do governo estadual, Queiroz reafirmou a necessidade de dedicar atenção especial ao campo. “Pela primeira vez na história, temos um orçamento de R$ 100 milhões para a Agricultura do estado, volume muito superior ao do ano passado, e isso pode representar uma guinada na recuperação do setor”.

“Temos aqui na região equipes altamente técnicas e totalmente compromissadas em levar tecnologia e apoio ao produtor”, elogiou a presidente da Emater-Rio.