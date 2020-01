Defesa Civil alerta para risco de transbordamento do Paraíba do Sul

Campos — Com a continuada temporada de chuvas nas cabeceiras dos rios afluentes do Paraíba do Sul, o nível do rio que corta Campos mantém sua gradual subida. Se antes não havia risco iminente de transbordamento, não é mais esse o caso. De segunda para terça, o Paraíba subiu cerca de um metro, a bateu 7,60m no total. Como a previsão de chuvas se mantém em muitas regiões, a tendência é a manutenção da elevação das águas.

A Defesa Civil municipal alertou os motoristas campistas para que não estacionem seus carros no Cais da Lapa, devido à aproximação da cota de transbordo do Paraíba, que em Campos é de 10,40m. A expectativa das autoridades é que o aumento do volume do Rio supere os 8m ainda nesta quarta-feira.

A represa da Ilha dos Pombos, na cidade de Carmo, próxima à fronteira com Minas, tem aumentado a vazão para desafogar a pressão das águas. Isso se reflete em elevações muito repentinas do nível no trecho campista do Paraíba.