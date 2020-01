Servidores da ativa vão receber 75% dos salários de dezembro e 25% do 13º

Campos — A prefeitura divulgou ontem como vai efetuar os pagamentos dos servidores da ativa até março. Apesar da grave crise de arrecadação do município, a administração campista mantinha o pagamento em dia e integral dos vencimentos dos concursados. Desta vez, não será o caso. Nesta quarta são pagos 75% do salário de dezembro. No dia 23, cairão na conta 25% referentes ao 13º, conforme decisão judicial.

Em fevereiro, o funcionalismo recebe a totalidade dos vencimentos de janeiro. No dia 15 de fevereiro, serão pagos os 25% faltantes de dezembro. No dia 23 de fevereiro, o quarto final do 13º de 2019 será quitado.

Em março, os servidores também recebem o salário integral do mês anterior.

A decisão pela elaboração do cronograma foi tomada após reunião entre as equipes das secretarias de Fazenda e Gestão Pública. A necessidade de se estabelecer um cronograma ocorre em função da escassez de recursos.

Os aposentados e pensionistas do PreviCampos — Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Campos — receberam dia 20 de dezembro, o 13º e também a antecipação do salário referente a dezembro. O pagamento foi efetuado com recursos próprios do Instituto.