Reunião em Macaé atualiza as novas intervenções previstas para a BR-101

Campos — O secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos, Felipe Quintanilha, esteve em Macaé na quarta para reunião sobre as melhorias previstas para a BR-101, que incluem a finalização da duplicação da estrada até Niterói, e o aguardado anel viário que vai circundar a cidade, demanda da população que precisa conviver com o fluxo pesado de caminhões e carros que são forçados a percorrer importante trecho dentro de Campos para seguir rumo ao Espírito Santo.

“O debate sobre o contorno é essencial para o desenvolvimento do município e para melhorar a qualidade de vida dos campistas que cruzam a BR todos os dias”, comentou Quintanilha, que também é presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. “A probabilidade é de início das obras em 2021 e conclusão em 2025”.

No encontro, o diretor de Operações da Arteris — concessionária que administra a rodovia —, Helvécio Tamm, explicou a motivação da reunião e da criação do grupo de trabalho para discussão das obras. "É importante a atualização das informações e o debate sobre a duplicação e contorno de Campos", destacou Tamm.

Outro ponto central foram as intervenções do trevo do Índio, na chegada do município. A previsão de início dos trabalhos é junho, mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ainda precisa liberar a obra. A expectativa é pela conclusão em dezembro.

Durante o encontro, os representantes da concessionária também apresentaram as novidades e atualizações sobre intervenções em trechos que cortam outras cidades, como São Gonçalo e Casimiro de Abreu.

Está confirmada a entrega até o carnaval da 3ª faixa da BR 101 em Manilha. Foi liberada ainda a licença para a duplicação do km 144 até o Km 177, com obra prevista para começar no mês de março. No total, serão mais 33km de ampliação de faixas da rodovia, ficando pendentes os 13km em frente à reserva biológica União. Atualmente, há 126 km prontos e duplicados da BR-101, de um total de 176 km.

Em Casimiro de Abreu, outro ponto de atraso das viagens, haverá um viaduto em duas passagens. O prazo de execução é de 24 meses.

Segundo a Arteris, em seu 13º ano de concessão, já foram investidos R$ 1,1 bilhão, do R$ 1,7 bilhão previsto no contrato.

A BR-101 entre Campos e Niterói, que atualmente conta 107 câmeras, vai ganhar outras 50, atingindo mais de 70% de cobertura de sua extensão.

Estiveram também presentes à reunião o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos, Leonardo de Castro Abreu, e o presidente da Firjan-NF, Fernando Aguiar. Ficou agendada nova reunião do grupo de trabalho em 15 de abril, em Campos.