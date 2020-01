Com gastos congelados, Diniz pressiona vereadores por aprovação do orçamento 2020

Campos — Impedida de efetuar gastos como o repasse das verbas devidas aos hospitais prestadores de serviço ao município, a prefeitura de Campos pressiona os vereadores pela aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano. No fim do ano passado, o prefeito Rafael Diniz reenviou a projeção de investimentos e arrecadação para 2020, com redução estimada em R$ 100 milhões. A proposta foi rejeitada.

Em sessão na Câmara esta semana, os legisladores tentaram acelerar a aprovação, reduzindo para esta sexta o prazo dos vereadores para apresentação de emendas à LOA. Ainda assim, no momento, o Executivo municipal está paralisado.

“Temos recursos federais para repassar para os hospitais contratualizados e não podemos porque o orçamento de 2020 ainda não foi aprovado pela Câmara de Vereadores”, lamentou Marcilene Daflon, secretária de Transparência e Controle. “Essa situação é diferente, por exemplo, do pagamento dos servidores, esta semana, porque era despesa empenhada e liquidada em 2019”, explicou.

Antes da virada do ano, Diniz recebeu os vereadores e a imprensa para apresentar os motivos da redução da previsão de arrecadação de Campos para o novo ano. São quase R$ 100 milhões a menos do que projetado incialmente, e que deve se refletir na pior receita da história do município, algo próximo de R$ 1,9 bilhão no total. O grande vilão da história é a queda constante dos repasses dos royalties do petróleo.

Diniz classificou a reprovação da LOA 2020 pelo Legislativo como “extremamente preocupante”.