Rede de ensino municipal aprova mais de 70 alunos para cursos técnicos do IFF

Campos — Mais de 70 alunos da rede municipal foram aprovados para vários cursos técnicos de nível médio do IFF Campos. O resultado foi comemorado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Smece) como comprovação da eficácia de novas diretrizes e mudanças aplicadas às escolas no nível fundamental I e II. As áreas de Eletrotécnica, Informática e Mecânica serão as que mais vão receber alunos da rede municipal de Campos.

“Isso reforça o trabalho pedagógico que desenvolvemos na educação de base. Buscamos incentivar as capacidades dos nossos alunos para que cheguem cada vez mais longe”, comentou o Brand Arenari, secretário de Educação.

Entre as unidades mais bem colocadas, a Escola Profª. Eleonora Silva Viana, em Travessão, teve o primeiro lugar em Informática, no Ensino Médio Diurno, com o aluno Luis Fernando Santos Cardeal. A Escola Municipal Olga Linhares obteve o maior número de estudantes aprovados: nove.

“Para nós, que vivemos a realidade da comunidade, é muito gratificante”, comemorou Cláudio Márcio Grassini, diretor da escola de Luis Fernando. “Há vários anos incentivamos o 9º ano a fazer a prova. Este ano, tivemos a confirmação que o nosso trabalho é bem planejado. Tenho certeza que é apenas o começo de uma trajetória de sucesso desses alunos”.

Em 2019, a Smece realizou várias mudanças pedagógicas e estruturais na rede municipal. Algumas das mais importantes foram o aumento da carga horária de Português e Matemática para os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e o fim da política de aprovação automática, que será ampliada neste ano com o encerramento do Bloco Alfabetizador, sistema que impede a reprovação do aluno no 1º e 2º anos do Fundamental.

Até março, haverá mais listas com reclassificações para os cursos técnicos do IFF.