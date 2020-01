Após sanção de Diniz, novos Plano Diretor e Lei de Uso do Solo já estão em vigor

Campos — Após aprovação por unanimidade na Câmara Municipal e sanção do prefeito Rafael Diniz, já estão em vigor o novo Plano Diretor Participativo (PDP) e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Os textos, com mais de 400 artigos e 60 páginas, foram publicados nessa quinta-feira (9) no Diário Oficial do município.

“O trabalho para esse Plano Diretor teve como um dos grandes méritos pensar em sua efetiva aplicação, pois o anterior era muito fora da realidade, utópico demais e, na maioria das situações, impossível de ser aplicado”, argumenta Fábio Bastos, coordenador geral do PDP. “Temos uma lei factível, que vai ajudar o município a se desenvolver de forma ordenada e, ao mesmo tempo, respeitando todos os interesses, sejam coletivos ou particulares”.

Bastos lembra que o PDP é a segunda Lei mais importante do município, atrás apenas da Lei Orgânica, e que a revisão se deu em centenas de encontros, em pouco mais de um ano, entre audiências públicas por todo o município e reuniões das comissões temáticas.

O coordenador do PDP reforçou que a aprovação e aplicação dessas leis são apenas uma parte do trabalho de controle da urbanização do município, que se desenvolve em muitas frentes.

“Com a Lei sancionada, vamos concluir, nos próximos dois meses, o texto para a criação do Instituto Municipal de Urbanismo, vamos finalizar o Plano de Mobilidade Urbana e revisar o Código de Obras de Campos”, destaca Bastos. “Esse trabalho vai permitir, por exemplo, o Zoneamento dos Distritos, definindo áreas destinadas ao comércio, à indústria e a moradias, por exemplo”.