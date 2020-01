Prefeitura reapresenta orçamento na Câmara e espera aprovação para liberar recursos

Campos — A secretária municipal de Transparência e Controle, Marcilene Daflon, reapresentou nesta sexta, na Câmara de Vereadores de Campos, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para este ano.Ao lado do subsecretário da pasta, Fernando Loureiro, Marcilene explicou as razões que levaram a prefeitura a rever a previsão do orçamento para 2020 com uma redução de R$ 100 milhões. A votação está prevista para a próxima terça.

“Enquanto não tem a peça orçamentário votada, sancionada e publicada em Diário Oficial, a gestão municipal não pode prever, não pode planejar, despesa alguma”, pressionou a secretária.

A prefeitura manteve a expectativa de perda de R$ 98 milhões, em relação à primeira estimativa, apresentada aos vereadores em agosto. O motivo principal da redução, a queda continuada dos repasses dos royalties do petróleo. Essa revisão projeta uma arrecadação para este ano de R$ 1,887 bilhão, conforme encaminhado à Câmara em dezembro. O documento foi rejeitado pelos legisladores.

A LOA é elaborada com base nas diretrizes orçamentárias anteriormente apontas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), ambos definidos pelo poder executivo, a partir de discussões com a comunidade. Loureiro destacou o papel das audiências públicas do Orçamento Participativo nesse processo.

“É essencial ir ao encontro da população, entender as necessidades de cada localidade e assim desenvolver o planejamento mais eficiente possível”, disse o subsecretário.

No ano passado, representantes da prefeitura estiveram em bairros e distritos como Farol de São Thomé, Travessão, Ururaí, Parque Guarus, Goitacazes, Jardim Carioca, Parque Aurora, Santa Maria e Parque Esplanada, discutindo e projetando a LOA 2020. Também houve participação online aberta à população através do portal do município.