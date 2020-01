Câmara aprova orçamento para 2020, mas risco de novas perdas ainda existe

Campos — Depois de muita divergência entre legislativo e executivo municipais, a Câmara de Campos aprovou na terça o orçamento para este ano. O ponto central de discordância dizia respeito ao percentual de que a prefeitura poderia dispor e remanejar sem necessidade de aprovação pelos vereadores. O prefeito Rafael Diniz queria 30% de flexibilização, os legisladores queriam apenas 10%. Fechou-se questão em 20%, com 23 votos a favor e uma abstenção.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aprovada, então, com os quase R$ 1,9 bilhão projetado pela prefeitura, diminuída em quase R$ 100 milhões da previsão inicial, em meados do ano passado, em decorrência da continuada queda nos repasses dos royalties. E essa perda pode ser ainda maior na prática.

O STF marcou para abril o julgamento que tratará de novas regras para distribuição dos royalties do petróleo. “Se a decisão não for favorável aos municípios produtores, perderemos pelo menos 30% do valor aprovado hoje”, destacou o vereador José Carlos (PSDC).

Na votação que aprovou a LOA, 19 vereadores foram a favor do percentual de 20% para remanejamento livre da prefeitura. Os cinco que votaram contra foram Marcelo Perfil (PHS), Joilza Rangel (PSD), Igor Pereira (PSB), Paulo Arantes (PSDB) e Ivan Machado (PTB).