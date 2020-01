Os melhores passeios

Bosque Manoel Cartucho



Antigamente uma área exclusiva para os pacientes do Hospital Manoel Cartucho, o Bosque foi reaberto ao público recentemente. Parque ecológico, com área para piquenique, espaço com brinquedos infantis, banheiros, lanchonete.



À entrada é cobrada um valor simbólico.



Rua Visconde de Itaboraí, 308 - Parque João Seixas, Campos.



Seg. a sábado, das 10h às 16h. Domingo, das 9h às 16h.



Tel: (22) 2722-3544 (do Hospital).



Jardim do Liceu



O Jardim é o coração de um bairro marcado por prédios e casarões históricos, como o Liceu de Humanidades, instituição de ensino do século 19 que teve como aluno o ex-presidente Nilo Peçanha. Do outro lado do Jardim, a Câmara Municipal, com seu estilo arquitetônico greco-romano. O Jardim costuma abrigar feiras de artesanato, shows de música e festivais de cervejas artesanais.



Livre visitação



Praça São Salvador



Às margens do Rio Paraíba, a praça é o principal espaço público do Centro comercial de Campos, cercada pela Catedral Diocesana e outras edificações históricas. A praça é decorada com um chafariz de louça belga construído em 1904.



Livre visitação.



Museu Histórico de Campos



Vizinho da Praça São Salvador, conta a história do município, apesar do acervo pequeno.



Praça São Salvador, 40 - Centro, Campos.



Ter. a sex., das 10h às 17h. Sábado e domingo, das 9h às 14h. Fechado às segundas.



Tel: (22) 2728-5058.



Praia e Polo Gastronômico de Grussaí



Grussaí fica no município de São João da Barra, mas é destino costumeiro dos campistas, estando a apenas 35km da cidade. Depois da praia, pode-se almoçar no Polo, que reúne restaurantes e bares, com noa estrutura e estacionamento próprio.



Rua Lourenço Augusto, 760 - Grussaí, São João da Barra.



Tel: não disponível.



Jardim São Benedito



Área verde com parquinho infantil, quadras polivalentes, equipamentos para ginástica, mesas para piqueniques, lago com peixes ornamentais, um viveiro com pássaros e um gramado para piqueniques. O Jardim também abriga a Academia Campista de Letras, fundada em 1939.



Rua Mal. Floriano, s/n - Centro, Campos.



Entrada franca.



Seg. a domingo, das 7h às 22h.



Tel: não disponível.



Horto Municipal



Abriga 153 espécies de árvores. Conta com o Espaço Verde com livros e brinquedos doados, a biblioteca oferece lazer e aprendizagem. Visitas guiadas podem ser agendadas.



Av. Alberto Lamego, s/n - Horto, Campos.



Entrada franca.



Seg. a sex., das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h. Sábados e domingos, das 8h às 14h.



Tel: (22) 98175-0109.



Lagoa de Cima



A 25km do centro de Campos, a Lagoa é muito visitada para a prática de esportes aquáticos, e tem a seu redor um clube, bares e restaurantes. Muitos ciclistas também costumam fazer suas trilhas pela região.



O acesso pode ser feito pela RJ-158 (Campos-São Fidélis), na altura da localidade de Santa Cruz, ou pela BR-101 (Campos-Rio de Janeiro), em Ibitioca.



Parque Estadual do Desengano



Com aproximadamente 22.400 mil hectares, se estende pelos municípios de Santa Maria Madalena, São Fidélis e Campos. A Unidade de Conservação é de responsabilidade do Inea. É aconselhável buscar a orientação de guias para fazer trilhas pelo parque.



Farol de São Thomé



O Farol de São Thomé foi projetado pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, o mesmo da Torre Eiffel, em Paris. Construído a partir de 1877 e inaugurado em 1882, ainda hoje funciona na pequena vila praiana a que dá nome. Fica a uma hora de viagem do centro de Campos, pela RJ-216.