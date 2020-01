Caminho de Santo Amaro celebra a vida e a fraternidade dos peregrinos campistas

Campos — Todos os anos, os devotos de Santo Amaro percorrem os 35km da estrada que liga o a região central de Campos até o distrito que carrega o nome do padroeiro da Baixada Campista. O Caminho de Santo Amaro, único circuito religioso do estado do Rio, na verdade, ganhou tanta repercussão e adeptos que até mesmo quem não é católico fervoroso passou a fazer o longo percurso pela comunhão entre as pessoas e o clima de fraternidade. Em 287ª edição a peregrinação deste ano contou com jovens, idosos, atletas e pessoas comuns, que saíram de Campos ainda na noite de terça e cortaram a madrugada em direção à Igreja de Santo Amaro.

“Tive paralisia de Bell e também uma paralisia do lado direito de todo o corpo. Hoje tem 26 dias que tive alta e me senti segura para vir pagar minha promessa, que é pela vida”, comentou a professora Karlanny Gama, de 30 anos, que cobriu os vários quilômetros de bicicleta com outros ciclistas. “Ter esse abraço solidário é muito gratificante”.

A professora Karlanny Gama percorreu os 35km de Campos até Santo Amaro de bicicleta para agradecer a cura de uma doença grave - Jean Barreto/Divulgação prefeitura de Campos

Os romeiros puderam contar com nove pontos de apoio, tendas montadas em pontos de fácil visualização, e sanitários ao longo dos 35km da RJ-216 até Santo Amaro. Ambulâncias ficaram de prontidão no trajeto. Em todo o trecho, a iluminação foi checada. No ponto da chegada dos romeiros, já na praça da igreja, uma tenda com profissionais de saúde foi montada para eventuais socorros.

Rafael Germano, de 18 anos, foi para acompanhar o tio e aproveitou para emendar uma ida à Praia do Farol.

“Meu tio veio cumprir uma promessa, vim com ele de Ururaí e estou indo em direção a Santo Amaro. Já é o segundo ano em que faço o percurso”, comentou Rafael, que confessou ter precisado parar num posto de apoio da Polícia Rodoviária para recarregar as energias e seguir.

Dezenas de fieis assistem a uma das missas celebradas na Igreja de Santo Amaro, ponto final da peregrinação dos devotos do padroeiro da Baixada Campista - Jean Barreto/Divulgação prefeitura de Campos

“Há mais de 10 anos venho de Mussurepe para cá. Desta vez vim com meu genro, filha e vizinha e me senti seguro por todo o caminho”, relatou Paulo César, lavrador de 58 anos.

Programação religiosa — A programação religiosa da Festa de Santo Amaro — que teve início no último dia 5 — segue até o dia 14 de fevereiro com o novenário. Nesta quarta (15), dia do padroeiro da Baixada, e feriado municipal, as missas tiveram inicio à 1h e seguiram às 3h, 4h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 17h e 19h. Ainda nesta quarta, haverá romaria, missas, acolhidas e show. O Desfile das Bandeiras será às 13h; às 15h terá a Cavalgada; às 17h, missa campal; às 18h30, procissão e às 22h, show religioso com Padre Max e Banda.