Colisão entre carreta e carro da Enel, na estrada do Porto do Açu, deixa três feridos

Campos — Três homens ficaram feridos no choque entre uma carreta e um carro, na madrugada desta quinta, na Estrada do Galinheiro, via que dá acesso ao Porto do Açu, em São João da Barra. O caminhão transportava contêineres, e o veículo menor prestava serviço para a Enel.

O motorista do caminhão e as vítimas que estavam no carro da concessionária de energia foram levados ao Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos. Um dos homens, identificado pelas iniciais L.A.P. de 21 anos, teve fratura no braço esquerdo, e escoriações na cabeça e face. Ele continua no HFM em observação. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão, ocorrida em Barra do Açu, distrito de São João da Barra, foi frontal, e o caminhão ficou atravessado na pista. O motorista do carro chegou a ficar preso nas ferragens, mas estava consciente durante o resgate.

O acidente foi registrado na 145ªDP (São João da Barra), e será investigado. A suspeita é de que um dos motoristas dormiu ao volante.