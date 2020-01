FMC entrega equipamentos de ponta para Ferreira Machado e HGG

Campos — Os hospitais Ferreira Machado (HFM) e Geral de Guarus (HGG) receberam nesta semana novos cardioversores bifásicos, entregues pela Faculdade de Medicina de Campos (FMC). O equipamento regula os batimentos cardíacos irregulares de pacientes por meio de corrente elétrica.

“As nossas unidades recebem muitos alunos de medicina, que ajudam no atendimento à população”, comentou o secretário de Saúde, Abdu Neme, enquanto fazia a entrega dos equipamentos aos hospitais.

A ação é fruto da parceria entre a Secretaria de Saúde e a instituição de ensino, na qual a secretaria abre espaço e arca com os custos de estágios dos formandos da faculdade nas unidades de saúde, e a FMC, além de ceder seus médicos em formação, adquire equipamentos como os cardioversores, como contrapartida financeira.

Num gesto simbólico, Nome recebeu os aparelhos das mãos do presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes (FBPN), Márcio Sidney Pessanha de Souza. O convênio entre a FMC e a Fundação Municipal de Saúde respeita as diretrizes dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), publicados conjuntamente pelo Ministério de Saúde (MS) e pelo Ministério da Educação (MEC).

“Buscamos parcerias para qualificar ainda mais a estrutura das unidades de saúde do nosso município”, disse Neme, sempre destacando as restrições orçamentárias por que passa a prefeitura desde a redução acentuada dos repasses dos royalties do petróleo.