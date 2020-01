Com apoio, pequenos agricultores campistas fornecem seus alimentos ao IFF

Campos — O estímulo da agricultura familiar, importante foco da prefeitura de Campos, não se restringe a cessão de maquinário e preparação do solo para o cultivo. É preciso ir além e dar apoio na outra ponta do negócio, a venda e a distribuição. A Secretaria de Agricultura tem trabalhado nesse sentido ao promover parcerias e ações variadas, como a que permite que os pequenos produtores campistas forneçam alimentos para o Instituto Federal Fluminense (IFF) na cidade.

Os agricultores receberam orientação e suporte da secretaria para elaborar o projeto e cumprir as exigências do edital lançado pelo IFF para fornecer a merenda por todo o calendário de aulas deste ano. No segundo semestre do ano passado, houve chamada pública de R$ 725.361,00 para o Campus-Centro; e de R$ 91.319,00 para o Campus Guarus. As entregas começaram ainda em 2019 e, após o recesso de fim de ano, retornaram neste mês.

“Só temos a agradecer o apoio da secretaria e a oportunidade oferecida pelo IFF, ao abrir as chamadas públicas. Desejamos que essa parceria dure por muitos e muitos anos”, comemora o agricultor Cilio Carlos Mota.

Nutricionista do IFF, Alessandra Asmar elogia a qualidade dos produtos provenientes da agricultura familiar. São frutas, legumes e hortaliças, como abóbora, aipim, alho poró, banana prata, beterraba, cebolinha verde, couve, goiaba, hortelã e limão, dentre outros, além de iogurte. Tudo fornecido pelas famílias dos assentamentos Antônio de Farias, Chê Guevara, Ilha Grande, Josué de Castro, Oziel Alves, Novo Horizonte, Zumbi dos Palmares e não assentados do Carvão e do distrito de Santa Maria.

“A chamada pública segue critérios do Programa de Aquisição de Alimentos, pelo qual instituições que recebem recurso federal têm que direcionar ao menos 30% do valor da merenda à agricultura familiar”, destaca Robson Vieira, secretário de Agricultura de Campos. “Temos articulado essa aproximação, de apoiar o agricultor familiar no preparo do solo e elaboração dos projetos de venda, acompanhando todo o ciclo”.