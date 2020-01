Passagem de ciclone ameaça litoral do estado e deixa Defesa Civil em alerta

Campos — A Defesa Civil emitiu alerta para o município e região, em especial para pescadores e banhistas da praia do Farol de São Thomé, para a passagem de um ciclone em alto mar que vai afetar todo o litoral do estado, entre a quinta e o sábado. A Marinha divulgou a ocorrência do fenômeno nesta quarta.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Campos, major Edison Pessanha, embora não haja previsão de ressaca em Farol para os próximos dias, é preciso estar atento, ainda mais na alta temporada do verão. O mar da Praia do Farol, já usualmente traiçoeiro, pode ficar ainda mais perigoso.

“O ciclone poderá alcançar uma força de até 87km por hora. Nossa equipe está em alerta e fará o monitoramento. Principalmente neste período, quando as praias ficam mais cheias, devemos ter ainda mais cuidado”, observou o major.

Ciclones são tempestades de ventos muito violentos que giram em turbilhão e se deslocam a grande velocidade. São causados pela movimentação do ar em uma zona de baixa pressão atmosférica: o ar quente e úmido eleva-se para as camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar frio, mais seco e mais denso, desce para a superfície, provocando a redução da pressão atmosférica e liberando calor provocado pela condensação.