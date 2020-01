Campos — Os diversos órgãos da Defesa Civil nos municípios do Norte e Noroeste Fluminense estão em estado de atenção por causa das fortes chuvas que caem na região desde quinta. Em Campos, estão previstos 80mm de precipitação apenas nesta sexta. O cuidado maior é com o nível do Rio Paraíba, pois seus afluentes que cortam a Zona da Mata Mineira e cidades como Bom Jesus de Itabapoana e Itaperuna têm se elevado. Os primeiros estragos já são contabilizados nesses locais.

“Estamos fiscalizando os pontos considerados críticos. Por enquanto, está tudo bem. Os 17 cisternas que recebem água nos pontos baixos foram revisados”, disse Edison Pessanha, coordenador da Defesa Civil de Campos. De acordo com o major, os institutos de meteorologia indicam que a frente fria deve perder força nos próximos dias e diminuir o risco de alagamentos.

Em Itaperuna, duas famílias foram retiradas de suas casas devido a risco de deslizamento de terra. Na tarde de ontem, uma barreira cedeu e bloqueou parcialmente a BR-356, no trecho entre Itaperuna e Italva. Não houve registro de feridos ou acidentes.

A Defesa Civil de Porciúncula considera a possibilidade de transbordamento do Rio Carangola. Em Itabapoana, o rio já ultrapassou em um metro sua cota de transbordo, alagando ruas. De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), as cidades de Cardoso Moreira, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua estão em estado de atenção, enquanto Italva está em alerta.

“Nossa preocupação maior são os rios Carangola e Muriaé”, destacou o coordenador regional da Defesa Civil da Região Norte e Noroeste, Joelson Oliveira, ao site Folha1. O coronel informou também que o Carangola estava com 4,91m em Porciúncula, e o limite é de 5,20m.

A Defesa Civil de Itaperuna informou que o município se encontra no nível amarelo, de atenção, mas destacou que o nível laranja (alerta) poderá ser emitido caso o nível do rio Muriaé atinja a marca de 4 metros ou quando o acumulado de chuvas dos últimos cinco dias bater os 100 mm³ de chuva. No momento, é de 89,0 mm³.

“A gente orienta que as pessoas que moram em área de encosta busquem a casa de um amigo ou parente. Se não houver essa possibilidade, acionem as Defesas Civis para elas providenciarem abrigo público”, pediu Oliveira.

Ciclone subtropical — No início da semana, a Marinha emitiu alerta para o ciclone subtropical que passaria ao largo do litoral do estado do Rio. Mas o coordenador da Defesa Civil de Campos disse que não há risco de ressaca.

“O alerta é para atividades de navegação e pesqueiras. Todas as colônias de pescadores estão em alerta para não praticar atividades, nem artesanal nem industrial”, reforçou o major Pessanha.