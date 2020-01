Campanha nacional de vacinação contra o sarampo terá seu primeiro Dia D do ano

Campos — A campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que iniciou sua fase 2020 no último dia 13 e vai até 13 de março, vai passar pelo seu Dia D no sábado, uma jornada de intensificação da imunização que pretende atingir o público que tem dificuldades para comparecer aos postos durante os dias de semana. Serão 16 pontos dedicados, quatro deles móveis, que vão funcionar das 9h às 15h (ver imagem abaixo).

Além de 12 pontos fixos, quatro postos volantes vão participar do Dia D contra o sarampo - Divulgação prefeitura de Campos

O público-alvo da campanha são crianças dos seis meses a adultos de até 59 anos não vacinados ou com o plano de cobertura incompleto. Para quem tem 60 anos ou mais, a recomendação é se imunizar apenas em caso de viagem para lugares com circulação viral ativa (onde tenha havido registro da doença); ou por orientação médica.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica da prefeitura diz que o município alcançou a meta de cobertura da última campanha, e que não há casos confirmados do mal desde 2007, quando Campos adotou o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Além do dia de mobilização no sábado, a secretaria de Saúde informa que as 41 salas de vacinação da rede pública estão abertas de segunda a sexta, das 8h às 17h. O polo de vacinação no Centro de Saúde (Rua Gil de Góis, 157) atende em horário estendido, de 7h às 18h.