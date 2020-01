Depois do recuo das águas, a ameaça invisível das doenças infecciosas

Campos — Com as enchentes, além dos impactos mais visíveis, vêm também ameaças invisíveis que preocupam as autoridades de saúde pública, as doenças infectocontagiosas. Essa repercussão costuma ser sentida algum tempo depois do período de cheia. O cuidado imediato, portanto, é a prevenção. O diretor do Centro de Referência de Doenças Imuno-infecciosas (CRDI) de Campos, Luiz José de Souza, alerta para o perigo do contato direto com as águas.

“É preciso evitar o contato e o consumo de água nessas regiões. Quando acontece o transbordo, o esgoto pode contaminar a água limpa. Se a pessoa pisar na água contaminada pela urina do rato e tiver qualquer ferida no pé, pode adquirir a leptospirose”, explica o médico.

Uma das doenças mais comuns nesse cenário é a leptospirose, transmitida pela urina do rato. Outros males usuais são diarreia infecciosa, hepatite A, febre tifoide, além de parasitoses intestinais e verminoses.

“As pessoas devem evitar entrar em locais de água parada. Se for realmente necessário entrar na água, devem utilizar botas de borracha ou outro tipo de proteção. E caso molhem os pés, lavar o local com água e sabão”, ensina Souza. “Para lavar os alimentos, deve-se misturar algumas gotas de água sanitária com a água comum. E fervê-la sempre que possível”.

Outro inimigo da saúde que costuma se proliferar como decorrência das enchentes é o aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Em caso de sintomas, como febre, diarreia, dor no corpo, olhos amarelados, escurecimento da urina, a pessoa deve procurar o CRDI para realizar o diagnóstico preciso e precoce. A unidade funciona ao lado do Hospital dos Plantadores de Cana, das 8h às 17h, de segunda e a sexta-feira.