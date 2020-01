Contenções em Três Vendas se rompem e existe risco de alagamento na localidade

Campos — Um dique se rompeu, na tarde de terça, e o distrito de Três Vendas está ameaçado de alagamento. A prefeitura de Campos mobilizou suas forças de resposta a emergências para a localidade, que sofreu com cenário semelhante em 2007 e 2012. O prefeito Rafael Diniz passou a tarde em Três Vendas acompanhando os trabalhos de reforço nas estruturas de contenção para evitar um quadro mais grave no local, que já conta 32 famílias desalojadas.

O prefeito de Campos, Rafael Diniz (de colete da Defesa Civil), vistoria as intervenções em Três Vendas para evitar que as águas do Rio Muriaé atinjam a comunidade - Divulgação prefeitura de Campos

“Desde sábado colocamos toda nossa estrutura à disposição dos moradores de Três Vendas, e hoje reforçamos a equipe”, disse Diniz, enquanto observava o trabalho dos homens da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e até do Exército. “Estamos trabalhando aqui 24 horas por dia, e vamos continuar enquanto houver necessidade”.

Três Vendas fica às margens da BR-356, próxima do encontro do Rio Muriaé, que banha o vilarejo, com o Rio Paraíba do Sul. Depois das cheias dos anos anteriores, foi construído o dique de Boianga, para evitar que a elevação do Muriaé atingisse as casas.

A Defesa Civil e os Bombeiros haviam bloqueado uma manilha que corre por baixo da BR-356, para que ela funcionasse como uma segunda barreira, mas o volume de água do Muriaé durante a madrugada rompeu também com essa outra contenção, colocando o distrito em risco. A rodovia Campos-Itaperuna já se rompeu nas enchentes de 2007 e 2012, por isso foi colocada a manilha.

“Estamos construindo uma vala de drenagem para evitar que a água chegue à comunidade”, explicou o prefeito de Campos.

“É uma intervenção preventiva, para evitar o avanço das águas”, comentou Cledson Bitencourt, secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Além das ações de prevenção e mitigação dos danos materiais, assistentes sociais da prefeitura dão suporte às pessoas afetadas. Pryscila Marins, secretária municipal de Desenvolvimento Humano e Social, também esteve em Três Vendas na tarde de terça, auxiliando na entrega de cestas básicas e itens de primeira necessidade.



Assistentes sociais da prefeitura de Campos entregam cestas básicas aos moradores de Três Vendas - Divulgação prefeitura de Campos

“Identificamos pessoas precisando de atendimento médico e fizemos os devidos encaminhamentos para a Secretaria de Saúde”, disse Pryscila. “Estamos promovendo um trabalho em rede para minimizar o sofrimento dessas pessoas em vulnerabilidade social”.