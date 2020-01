VÍDEO: Casa de dois andares desaba em Cardoso Moreira

Campos — Uma casa de dois pavimentos desmoronou em Cardoso Moreira, nesta quarta, à margem do Rio Muriaé, cuja cheia tem forçado muitas pessoas a abandonar suas residências em várias cidades do Norte e Noroeste Fluminense. Moradores filmaram o momento em que o imóvel vem abaixo, no bairro Cachoeiro.

Os donos da casa perceberam rachaduras e começaram a retirar alguns móveis e pertences. Quando os agentes da Defesa Civil chegaram, constataram o risco que a construção apresentava e impediram os proprietários de entrar novamente no local. Pouco depois, a construção ruiu por inteiro.

O município de Cardoso Moreira fica na BR-356 (Campos-Itaperuna), a cerca de 50km de Campos, e está sempre em situação de risco quando há cheia do Muriaé, pois a cidade fica num nível abaixo ao do leito do rio. Qualquer transbordo facilmente deixa as casas debaixo d’água.

Atualmente, o Muriaé registra 6,33 na altura de Cardoso, e a cota de transbordo é de oito metros, mas muitos imóveis tiveram sua estrutura danificada pela enchente do último fim de semana. A Defesa Civil interditou outras quatro casas próximas a que desabou nesta quarta.