Titãs e Péricles esquentam a programação de verão da Praia do Farol

Campos — Depois de fins de semana chuvosos, a promessa é de um fim de semana de muito calor e agitação na Praia do Farol. A programação Sesc Verão Alô Farol continua a partir de sexta, com o samba e o pagode do cantor Péricles, a partir das 22h. No sábado, a noite é do pop rock nacional, com os Titãs, no mesmo horário.

Com seu repertório de 33 anos de carreira, Péricles traz para o Farol os sucessos que venderam 15 milhões de discos, sem contar as 100 milhões de visualizações no Youtube e dois milhões de ouvintes por mês no Spotify. Os fãs do fundador do Exaltasamba podem esperar hits como “Até que durou”, “Melhor eu ir” e “Se eu largar o freio”.

Outro ícone da música popular brasileira, mas no pop e no rock, os Titãs esquentam o público da praia campista com “Epitáfio”, “Sonífera ilha”, e “É preciso saber viver”, entre outros marcos de uma trajetória de 35 anos do grupo paulista composto por Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee (guitarra) e Márcio Fabre (bateria).

Em cada noite, antes da apresentação principal, a areia vira pista de dança com DJs reinventando a seu modo grandes sucessos de todos os gêneros, o tornando ainda mais dançantes.

Mais shows — No sábado, o Alô Farol 2020 segue com o show do Acústico Drive, às 18h, no Xexé. Já em Lagoa de Cima, na Praça São Benedito, às 21h, o DJ Luciano Lemos e o cantor Apollo animam a noite. No domingo (26), a Banda Catukaí se apresenta no Lagamar, ao meio-dia.