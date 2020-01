Diniz comemora conclusão da contenção na BR-356 e baixa do Rio Muriaé

Campos — O prefeito Rafael Diniz comemorou, no fim desta quinta, a conclusão do trabalho de contenção da BR-356 (Campos-Itaperuna), na altura de Três Vendas, que ameaçava ruir com a força das águas do Rio Muriaé e inundar a comunidade. Com a acelerada baixa do rio ao longo do dia, a ameaça de rompimento da rodovia e o alagamento do distrito campista diminuiu consideravelmente.

“Embora estejamos comemorando esse sucesso, continuamos na área, à disposição dos moradores, e na expectativa de ajudar no retorno de quem teve que deixar suas casas”, comentou o prefeito.

Diniz elogiou o trabalho em conjunto de vários órgãos da prefeitura, mais notadamente do Grupo de Emergência em Alagamentos, que atuou em parceria com a Defesa Civil e até do Exército, cujo setor engenharia acompanhou o prefeito na vistoria da finalização do reforço da estrutura da estrada, que atua como principal dique de contenção das águas do Muriaé.

“Se não fosse esse trabalho da prefeitura, a água poderia ter alagado a nossa localidade. Foi uma ação rápida e muito importante”, comentou a auxiliar de serviços gerais Karina Teixeira.

“Estamos felizes que a água está baixando”, disse o lavrador Ivan Nunes.

A BR-356 ficou sob risco de ruptura depois que o dique da Fazenda Boianga, uma primeira barreira a impedir que cheias cheguem à rodovia, cedeu na terça-feira. Diniz e os engenheiros do Exército também avaliaram os danos no local e discutiram a possibilidade de uma parceria para a reconstrução da barragem, mas com melhorias.

“Vamos nos reunir com autoridades federais e estaduais. Queremos uma solução definitiva para dar maior tranquilidade aos moradores de Três Vendas”, prometeu Diniz.

Ainda não há previsão para o retorno das 38 famílias que aceitaram sair de suas casas, preventivamente, e estão recebendo acompanhamento da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social e da Defesa Civil.

A localidade vai passar por uma “grande faxina” primeiro.