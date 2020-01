Moradores de Três Vendas fecham BR-356 e pedem solução para problemas locais

Campos — Moradores do distrito de Três Vendas bloquearam a BR-356 (Campos-Itaperuna), na manhã desta sexta, para exigir uma solução definitiva para o dique do Boianga, que se rompeu na terça-feira e ameaçou a comunidade de alagamento. Os manifestantes aproveitaram para cobrar a prefeitura por melhorias em outras áreas, como o transporte público.

O comerciante Manuel Carlos disse que a localidade carece de um posto médico, e que os sistema de transporte coletivo atual não atende a população, que precisa se deslocar para a região central de Campos para quase tudo, de forma adequada.

“A gente pediu para tapar o dique, que faça uma comporta para a gente. Nós queremos que eles montem um posto 24 horas. As vans não estão nos atendendo bem também”, explicou o comerciante.

Depois de uma reunião com representantes da prefeitura, os moradores desfizeram o bloqueio da rodovia e liberaram a passagem dos veículos, por volta das 11h.

Na quinta-feira, o prefeito Rafael Diniz havia elogiado a ação das forças de emergência municipais, que fizeram trabalho de reforço de contenção na BR-356, que funciona como barreira principal que impede as águas do Rio Muriaé de atingirem o vilarejo.

Ainda na quinta, Diniz se reunira com engenheiros do Exército e prometera uma solução definitiva para as cheias na região.