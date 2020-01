Prefeitura efetua pagamento dos prestadores da Saúde

Campos — A prefeitura de Campos anunciou o pagamento, nesta sexta, dos prestadores de serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Os funcionários de outras áreas, porém, ainda vão ter de aguardar a quitação dos salários, sem previsão anunciada. De acordo com o secretário de Fazenda Leonardo Wigand, a Saúde vai receber agora porque usará recursos próprios.

“Para os demais RPAs (Recibo de Pagamento Autônomo) estamos trabalhando para garantir o pagamento o mais rapidamente possível”, disse Wigand.

A prefeitura alega que uma decisão judicial que impôs a quitação do 13º dos servidores concursados, em dezembro, janeiro e fevereiro, forçou alteração do cronograma de pagamento do resto do funcionalismo municipal.

O cerne da crise de arrecadação de Campos é a redução drástica e progressiva dos repasses dos royalties do petróleo. Para o orçamento deste ano, a prefeitura já fez uma revisão com perda de cerca de R$ 100 milhões.

Apenas no ano passado, a prefeitura recebeu menos R$ 211 milhões do que o previsto incialmente.