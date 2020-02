Tecnologia vai dar mais organização e conforto ao Cemitério do Caju

Campos — A tecnologia vai ajudar a prefeitura de Campos a dar mais organização ao Cemitério do Caju, o maior do interior do estado do Rio. O Centro de Informações de Dados de Campos (Cidac) desenvolve um programa para melhorar o registro, a identificação e a localização das sepulturas. O ordenamento faz parte do cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2006 com o Ministério Público Estadual (MPE).

“Realizamos uma parceria com a Superintendência do Cidac para criar um sistema informatizado. Isso vai permitir melhor gerenciamento, principalmente, dos registros de sepultamentos e perpetuações”, explica o diretor de Cemitérios da prefeitura, Jorgiele Oliveira.

Um mapeamento cadastral de toda a área do Caju está em curso para encontrar os jazigos que apresentam características de abandono. Cerca de duas mil sepulturas já foram sinalizadas dessa forma, a maioria em estado bem precário, sem qualquer possibilidade de identificação dos mortos. O levantamento será utilizado para instruir os processos administrativos de estado de abandono.

“Em breve vamos notificar os responsáveis pelos túmulos abandonados para que regularizarem a situação”, disse Oliveira.

O novo sistema concebido pelo Cidac vai auxiliar o reordenamento e nova organização das quadras, lotes e unidades. Os visitantes também terão acesso a todo o histórico da sepultura.

“As informações de cada jazigo serão catalogadas e digitalizadas, a partir do sistema reorganizaremos os setores para facilitar o acesso dos visitantes”, frisou o superintendente do Cidac, Luiz Claudio Vieira.

Atualmente, o município tem 24 cemitérios e 43,6 mil sepulturas, sendo 35 mil apenas no Caju.