Prefeitura leva mutirão de serviços a Três Vendas depois do recuo das águas

Campos — Passada a crise, hora de reconstruir. Diversos órgãos da prefeitura estão, nesta segunda, em Três Vendas, distrito campista mais atingido pela cheia do Rio Muriaé. O mutirão leva uma série de serviços aos 4 mil moradores da localidade às margens da BR-356. Além do atendimento em ações sanitárias e de saúde, os agentes públicos continuam a auxiliar no retorno a casa das 38 famílias que foram desalojadas com o transbordo do rio.

Desde sexta, 16 delas já voltaram para suas residências, três delas nesta segunda. Até o fim da semana, todas devem estar em seus lares.

“O mutirão é uma segunda fase do atendimento à população de Três Vendas, após o nível do rio baixar. É bom ver que a população está retomando a sua rotina, inclusive com o retorno das pessoas a suas casas”, comentou a subsecretária de Governo, Daniela Tinoco.

Com o recuo da água, as equipes realizaram recolhimento de pneus e entulhos, serviço de capina, esgotamento de fossa, manutenção da iluminação pública, combate a roedores e atualização da caderneta de vacina, entre outros.

Na parte mais afetada da comunidade, 20 homens da Empresa Municipal de Habitação, com cinco caminhões, realizaram esgotamento de fossas em dezenas de residências. Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses aplicou, nos quintais e terrenos baldios, produtos para controle de roedores e orientaram a população sobre como evitar a leptospirose. Outros 20 funcionários municipais realizaram capina e limpeza nas ruas, com o uso de caminhões-caçamba e pá mecânica para a retirada do lixo. A limpeza também será realizada na comunidade de Sapucaia.

A Superintendência de Iluminação Pública trocou lâmpadas em mais de 50 pontos. Na Unidade Básica de Saúde (UBS), dezenas de mães levaram os filhos logo cedo para atualização da caderneta de vacina.

“Logo que soube, decidi aproveitar a oportunidade”, disse a dona de casa Monique Santana, de 31 anos, ao vacinar os filhos Emily, de 12, Oliver Tyson, de 3, e Bruno Lucas, de 8 meses.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Edison Pessanha, se reuniu com alguns membros da comissão que representa a comunidade para tratar sobre o dique da Boianga, rompido pela força da água.

“Estamos cobrando das autoridades estaduais a recuperação do dique”, disse o major.