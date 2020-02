Guia do IPTU 2020 poderá ser paga com 20% de desconto em cota única até o dia 10

Campos — Vence no dia 10, próxima segunda, o pagamento do IPTU em cota única com 15% de desconto. A Secretaria de Fazenda disponibilizou este link (AQUI) para impressão do boleto. Os contribuintes também vão receber os carnês em casa, em distribuição pelos Correios.

Quem perder esse primeiro prazo ainda terá 10% de desconto na quitação integral entre 11 de fevereiro e 10 de março. No caso de parcelamento (em 10 meses), a primeira mensalidade deve ser paga em 10 de março.

O subsecretário de Planejamento de Política Fiscal, Fabrício Fernandes, explica que o pagamento pode ser feito em casas lotéricas ou em qualquer banco, até a data de vencimento. Depois disso, o contribuinte deverá retirar a guia atualizada no site ou ir até a Secretaria de Fazenda para imprimir o boleto.

Estão isentos do IPTU os contribuintes proprietários de um único imóvel residencial com valor de até R$ 38.580 mil. No ano passado, cerca de 40 mil pessoas foram beneficiadas com a isenção.

A Secretaria Municipal de Fazenda fica na Rua 13 de Maio, 129, Centro, com atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h.