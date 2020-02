Consórcio regional conduz esforço de apoio a populações afetadas pelas enchentes

Campos — Consórcio formado para promover o desenvolvimento econômico dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense, o Cidennf se vê a poucos meses do seu nascimento no enfrentamento de uma grande crise para a região, com as enchentes que atingiram diversas de suas cidades. Passado o momento mais crítico, e com o recuo das águas, o trabalho mais vital apenas começa, o de reconstruir a infraestrutura das comunidades e a vida das pessoas. No esforço solidário de ajuda e suporte que se espalha, a existência do consórcio veio a calhar, por dinamizar a coleta e distribuição de doações.

Na segunda, representantes do Cidennf e voluntários entregaram alimentos, água mineral e produtos de limpeza aos moradores de Cardoso Moreira e Italva. Ao todo, foram doados mais de quatro mil litros de água mineral, diversas cestas básicas com alimentos não perecíveis, além de mais de 850 litros de desinfetante e alvejante.

Voluntários e representantes do Cidennf, Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, distribuem alimentos e água doados para as cidades afetadas pelas enchentes - Divulgação Cidennf

O Cidennf lançou a campanha Faça o Bem!, apoiada pela Sport e pelo Boulevard Shopping Campos, para estimular doações por qualquer um que possa ajudar.

“A campanha teve uma adesão muito boa e ficamos felizes com a solidariedade das pessoas. Agradeço as parcerias firmadas, pois fortalecem muito nossas ações”, comentou Vinícius Viana, secretário executivo do consórcio.

Quatro mil litros de água foram entregues pelo Cidennf aos moradores de Cardoso Moreira e Italva, no Norte e Noroeste Fluminense - Divulgação Cidennf

De acordo com Viana, o prefeito de Cardoso Moreira, Gilson Nunes, decretou situação de emergência. Cenário semelhantes de vários outros municípios que integram o Cidennf, principalmente aqueles cortados pelo Rio Muriaé.