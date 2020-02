Com estoques em níveis preocupantes, Hemocentro Regional apela por doações

Campos — O estoque de bolsas de sangue do Hemocentro Regional de Campos atingiu níveis preocupantes, e leva ao apelo dos agentes de saúde para que as pessoas se mobilizem para fazer doações. Justamente no período de maior demanda de transfusões, nas férias de verão e no carnaval, as doações costumam cair.

“Precisamos aumentar as captações. Para atender as 25 unidades hospitalares das regiões Norte e Noroeste Fluminense, necessitamos de pelo menos 70 doações diárias, mas a quantidade está bem abaixo disso, em torno de apenas 25”, diz Luciano Costa, gerente do Hemocentro de Campos, que fica no Hospital Ferreira Machado.

Para mitigar o problema, as cirurgias eletivas são adiadas ou canceladas, e apenas emergências e casos graves são priorizados.

“Precisamos de todos os tipos sanguíneos, principalmente O negativo”, destaca Costa.

Para doar, é preciso apresentar documento de identidade com foto, ter boas condições de saúde, peso superior a 50 kg, idade entre 16 e 69 anos. Não deve estar em jejum e não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas três horas. Os menores de 18 anos devem comparecer com o responsável. O intervalo entre doações deve ser de 60 dias para homens e 90 para mulheres.

O Hemocentro funciona diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, das 7h às 18h. O endereço é Rua Rocha Leão, n° 2, no bairro do Caju, no térreo do Ferreira Machado.