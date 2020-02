Duas crianças morrem em Itaperuna e comovem população já abalada com enchentes

Campos — Uma menina de 8 ou 9 anos morreu atropelada por uma carreta na manhã desta terça, na região central de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com testemunhas, a criança estava na garupa da bicicleta da mãe, que perdeu o equilíbrio quando passou por um buraco, e a menina caiu. O acidente ocorreu num trecho estreito que liga bairros importantes da cidade ao Centro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão prestou socorro, mas a criança, de identidade não revelada, morreu no local. A mãe foi levada para o hospital com ferimentos leves. O caso está sob investigação da 143ªDP (Itaperuna).

A morte da menina abalou quem estava na área. As ruas Prudente de Moraes e do Paredão, onde se deu o atropelamento, são a principal via de acesso ao Centro dos carros vindos do sentido Campos e também única passagem de quem corta Itaperuna pela BR-356 com destino a Muriaé e outras cidades mineiras. Um grande congestionamento se formou.

Num dia triste para a cidade, outra criança morreu em circunstâncias desconhecidas dentro de uma loja na Avenida Cardoso Moreira, no Centro. Um menino de 11 anos perdeu os sentidos quando acompanhava sua mãe. Ele foi socorrido inconsciente e em estado grave ao Hospital São José do Avaí.

Alguns parentes teriam dito que o garoto tomou um choque, e que tinha queimaduras no corpo. A polícia civil também investiga o episódio.

A morte de duas crianças comove a população de uma cidade já fragilizada pelos efeitos das cheias do Rio Muriaé, nas últimas semanas.